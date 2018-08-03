Суд отменил решение, которым гордилась ФАС

Арбитражный суд Москвы принял решение, которым фактически поставлена под сомнение практика признания ФАС антиконкурентных соглашений. Речь идет об аукционах на поставку высокоточного оборудования для криминалистических исследований структурам МВД Минюста , причем судом, что немаловажно, был подтвержден сам факт наличия картельного сговора.

Согласно материалам дела, рассмотренного ФАС, ряд коммерческих структур осенью 2016 года участвовали в торгах на поставку сложной оптической аппаратуры государственным органам и учреждениям, занимающимся проведением высокотехнологичных экспертиз. К примеру, в списке необходимого оборудования значились стереомикроскоп для почерковедческой экспертизы (начальная цена контракта — более 60 млн руб.) и цианакрилатная камера для выявления потожировых следов рук (почти 36 млн руб.). В ходе торгов, по мнению ведомства, проявились признаки сговора двух групп лиц, выразившиеся в минимальном снижении начальной (максимальной) цены госконтракта.

Наличие антиконкурентного соглашения антимонопольный орган подтвердил «классическими» для подобных нарушений обстоятельствами. Так, формирование начальной цены контракта осуществлялось на основании коммерческих предложений участников картеля, все аукционы завершились с минимальным снижением цены, а победитель «был заранее определен». Вместе с тем участвующие в торгах компании имели устойчивые финансовые связи (неоднократно перечисляли деньги в адрес друг друга) и между ними заключались договоры субподряда.

Реализация же соглашения происходила путем совместного участия представителей каждой из групп лиц в аукционах, а ряде случаев — путем отказа от участия одной из групп в пользу другой. Стоит отметить, что ФАС дала оценку и факту участия в торгах организации, основной вид деятельности которой — перевозка пассажиров сухопутным транспортом. Участие признали «мнимым», предпринятым с целью создания видимости конкуренции.

15 января 2018 года ведомство вынесло решение: в действиях ООО «Крим-Маркет», ООО «Крим-маркет.ру», ООО «АТ и Ф», ООО «Кримсервис», ООО «Технокрим», ООО «А-ТЕК», ООО «Эксперт КМ», ООО «Интерсервис» и ООО «Восточно-европейская управляющая компания» содержатся признаки заключения и участия в антиконкурентном соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах. Последняя из перечисленных компаний обжаловало его в АСГМ. Обосновывая свое требование признать решение ФАС недействительным, заявитель указал, что в ответчиком не доказан факт заключения антиконкурентного соглашения, а действия участников были вызваны исключительно экономическими причинами.

Рассматривая иск, судья АСГМ Юлия Головачева пришла к выводу о том, что ведомству все же удалось надлежащим образом доказать наличие картельного сговора — аргументы ФАС были признаны ей вескими. Однако требования истца судья решила удовлетворить. По мнению суда, наказуемым является не любое соглашение хозсубъектов, а только такое, которое привело или могло привести к поддержанию цен на торгах — чего в действительности не произошло. ФАС не представила никаких доказательств этого, а «ограничилась констатацией» факта снижения начальной цены контракта на 1% в ходе трех аукционов и отсутствием такого снижения еще в трех.

Одной из основных причин поддержания цен, отметил суд, стала «техническая сложность закупаемых товаров». В итоге судом сделан вывод о недоказанности такого квалифицирующего признака заключения именно антиконкурентного соглашения как поддержание цен на торгах. Таким образом, действия истца были признаны законными.

Антимонопольному органу необходимо было установить, что все лица, которые признаны нарушившими Закон о защите конкуренции, получили какую-либо выгоду от результатов проведенных аукционов, чего также сделано не было. Как указано в судебном решении, ведомство «определило лишь цель этого соглашения» — поддержание цены. Приписываемое участникам торгов соглашение, между тем, подразумевало отказ от участия в трех аукционах и подачу одного ценового предложения в трех других — оно, следовательно, не привело бы к заключению государственного контракта с ними ни по одному аукциону.

Требованиям заказчиков по спорным аукционам, отметил суд, соответствовал только ограниченный круг товаров, в основном, микроскопы одной компании — LeicaMicrosystems. Поэтому вне зависимости от того, с кем был бы заключен госконтракт, «это лицо купило бы необходимое оборудование у одного из авторизованных продавцов микроскопов Leica-Microsystems», то есть у компании-заявителя.

В итоге суд признал решение ФАС незаконным и подлежащим отмене. С ведомства также взысканы в пользу заявителя расходы по оплате госпошлины в размере 3000 руб.

Примечательно, что это дело было включено ФАС в вышедший на днях обзор практикообразующих решений, по антиконкурентным соглашениям за 2017 и первую половину 2018 года. Такое обобщение ведомство выпустило впервые и впредь обещает публиковать раз в полгода.