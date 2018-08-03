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Патрушев заявил о высоком уровне износа объектов ТЭК в Центральной России
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Патрушев заявил о высоком уровне износа объектов ТЭК в Центральной России 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ОРЕЛ, 3 авг — РИА Новости. Средний уровень изношенности объектов топливно-энергетического комплекса в Центральной России превышает несколько десятков лет, причем в сфере теплоснабжения степень составляет более 75 процентов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В округе (ЦФО) средний возраст оборудования в электроэнергетике составляет 34 года, более 30% — старше 45 лет, степень износа магистральных электросетей составляет 50%, распределительных сетей — 70%", — сообщил Патрушев, выступая в пятницу в Орле на совещании о вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.
По его словам, следствием этого стали отказы и отключения передающих устройств электрогенерации, в прошлом и текущем году зафиксировано 400 аварийных ситуаций.
"Не лучше ситуация складывается и в сфере теплоснабжения, где в целом по округу уровень изношенности инфраструктурных объектов, включая сети, достиг 76%", — добавил секретарь СБ.
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