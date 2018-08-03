Замок Бранденбург в Калининградской области продолжат реставрировать петербуржцы

Соответствующий протокол опубликован на сайте госзакупок. Петербургское ООО «Научно-реставрационная фирма „Мир“» признано победителем конкурса с ограниченным участием с ценой, равной стартовой -25 млн рублей. Заказчик — ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

В обязанности подрядчика входит реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей. Окончание работ — 20 ноября 2018 года.

Построенный в 1266 году объект расположен в Гурьевском районе Калининградской области, в поселке Ушаково (до 1946 года — Бранденбург). В настоящее время он представляет собой руинированные остатки замка Тевтонского ордена.

В 1945 году Бранденбург находился в зоне ожесточенных боев и замок был частично разрушен. В 1964 году комиссия Центральных научно-реставрационных мастерских Министерства культуры СССР рекомендовала поставить замок на государственный учет как охраняемый памятник, но такой работы проведено не было.

В начале 1980-х годов пришла в негодность часть крыши юго-восточного флигеля. С начала 1990-х годов здание оказалось заброшено и местное население стало активно разбирать его на стройматериалы, всего за несколько лет превратив флигель в руины. В 2007 году руины замка Бранденбург получили статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2013 году служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области заключила соглашение с московской фирмой «АРТ-Реставрация» о реставрации замка Бранденбург. В 2016 году проект реставрации был заморожен.