Таможня подсчитала потери зарубежных стран от российского продуктового эмбарго

Сильнее всего российские санкции ударили по производителям из Польши, Австрии и Нидерландов — до принятия ограничительных мер это были основные поставщики сельхозпродукции в нашу страну.