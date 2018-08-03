Жители Волгоградской области массово получают налоговые уведомления из Кемерово

Получатели начали задаваться вопросами: не поддельные ли документы, и не уйдут ли налоги в другой регион. Сегодня налоговики объяснили, почему «платежки» присылают практически с другого конца России.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе областного УФНС, уже началась рассылка налоговых уведомлений на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог за 2017 год. А «платежки» приходят из Сибири в связи с тем, что там находится один центров печати ФКУ «Налог-Сервис». Поэтому, как уверяют налоговики — никакого подвоха нет.

— С 1 января 2013 года функции централизованной печати и рассылки налоговых документов из УФНС России по регионам переданы в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. На территории России функционируют семь таких равноправных центров печати, а именно в Волгограде, Кемерово, Красноярске Москве Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Уфе, — пояснили в ведомстве. — В этом году печать и массовая рассылка налогоплательщикам Волгоградской области уведомлений осуществляется не только из Волгограда, но и из Кемерово. Соответственно, если отправка документов осуществлялась Волгоградским отделением почтовой связи , на штемпеле конверта будет указан Волгоград, а если Кемеровским отделением почтовой связи — город Кемерово.

В областной налоговой службе уверяют, что переживать о подлинности налоговых уведомлений, распечатанных в кемеровском ФКУ «Налог-Сервис» и отправленных с почты в Кемерово не нужно. Все платежи поступят исключительно в бюджет Волгоградской области.