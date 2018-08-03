Изменился размер госпошлины за загранпаспорт нового образца

С 3 августа в России увеличился размер госпошлины за оформление загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации, сообщает Российская Газета

Теперь для за получение биометрического документа взрослому придется платить 5 тысяч рублей вместо прежних 3,5 тысяч. Для ребенка до 14 лет величина госпошлины увеличится с 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Напомним, при оформлении документа через портал Госуслуг действует 30% скидка. Кроме того, пошлины на загранпаспорта старого образца остались прежними — 2 тысячи рублей..