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Изменился размер госпошлины за загранпаспорт нового образца
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Изменился размер госпошлины за загранпаспорт нового образца 

N24.ru 17 часов назад
Фото: N24.ru
С 3 августа в России увеличился размер госпошлины за оформление загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации, сообщает Российская Газета.
Теперь для за получение биометрического документа взрослому придется платить 5 тысяч рублей вместо прежних 3,5 тысяч. Для ребенка до 14 лет величина госпошлины увеличится с 1,5 до 2,5 тысяч рублей.
Напомним, при оформлении документа через портал Госуслуг действует 30% скидка. Кроме того, пошлины на загранпаспорта старого образца остались прежними — 2 тысячи рублей..
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