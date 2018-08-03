Путин осенью обсудит энергобезопасность на заседании Совбеза 

ОРЕЛ, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит осенью на заседании Совбеза РФ вопросы энергобезопасности страны. Об этом секретарь СБ РФ Николай Патрушев сообщил на совещании об актуальных вопросах безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО).
"Осенью планируется проведение под председательством президента России заседания Совета безопасности по вопросу об обеспечении энергетической безопасности Российской Федерации", — отметил Патрушев.
Говоря о проблемах в этой сфере в ЦФО, секретарь Совбеза упомянул о недостатках в антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, наличии бесхозных объектов, износе инфраструктуры и оборудования, росте долгов за энергоресурсы. Так, средний возраст оборудования в электроэнергетике достиг 34 лет, степень износа магистральных сетей — 50%, а распределительных — 70%. В прошлом году на объектах электрогенерации произошло 400 аварийных ситуаций. Что касается теплоснабжения, то здесь уровень износа достиг 76%.
"Усугубляет ситуацию высокий уровень криминализации энергетической отрасли, — добавил Патрушев. — Особенно беспокоят злоупотребления со стороны сотрудников и руководителей энергетических компаний, в том числе связанные с хищением активов предприятий, незаконным оборотом энергетических ресурсов, неуплатой налогов". По его словам, размер установленного материального ущерба по оконченным производством уголовным делам в этой сфере в 2017 году составил около 6 млрд рублей.