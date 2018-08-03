Путин осенью обсудит энергобезопасность на заседании Совбеза

"Осенью планируется проведение под председательством президента России заседания Совета безопасности по вопросу об обеспечении энергетической безопасности Российской Федерации", — отметил Патрушев.

Говоря о проблемах в этой сфере в ЦФО, секретарь Совбеза упомянул о недостатках в антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, наличии бесхозных объектов, износе инфраструктуры и оборудования, росте долгов за энергоресурсы. Так, средний возраст оборудования в электроэнергетике достиг 34 лет, степень износа магистральных сетей — 50%, а распределительных — 70%. В прошлом году на объектах электрогенерации произошло 400 аварийных ситуаций. Что касается теплоснабжения, то здесь уровень износа достиг 76%.

"Усугубляет ситуацию высокий уровень криминализации энергетической отрасли, — добавил Патрушев. — Особенно беспокоят злоупотребления со стороны сотрудников и руководителей энергетических компаний, в том числе связанные с хищением активов предприятий, незаконным оборотом энергетических ресурсов, неуплатой налогов". По его словам, размер установленного материального ущерба по оконченным производством уголовным делам в этой сфере в 2017 году составил около 6 млрд рублей.