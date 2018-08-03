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Патрушев предложил оптимизировать инвестпрограммы энергокомпаний для импортозамещения
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Патрушев предложил оптимизировать инвестпрограммы энергокомпаний для импортозамещения 

Вести Экономика 16 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Необходимы механизмы и стимулы для энергокомпаний с учетом импортозамещения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании о вопросах безопасности в Центральном федеральном округе.
"Целесообразно проработать механизмы и стимулы для приоритетного использования организациями ТЭКа отечественного оборудования и комплектующих, продумать с этой целью вопросы оптимизации инвестиционных программ компаний", — подчеркнул секретарь Совбеза.
По его словам, нужно проанализировать отраслевые планы импортозамещения с точки зрения решения задач снижения импортозависимости отраслей ТЭК.
"Не менее важная задача — обеспечить конкурентоспособность отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения перспективных и высокоэффективных технологий, включая цифровые", — добавил Путрушев.
Патрушев отметил серьезность проблемы зависимости топливно-энергетического комплекса РФ от иностранных технологий и оборудования, которая обнажилась с введением санкций против России, передает ТАСС. «Введенные США и их союзниками финансовые и технологические санкции в отношении российских энергетических компаний обозначили проблему уязвимости и зависимости отечественной энергетики от иностранного капитала и иностранных технологий, оборудования, программного обеспечения», — подчеркнул он. «По ряду направлений эта зависимость создает серьезные проблемы, в первую очередь это касается нефтегазового сектора», — добавил Патрушев.
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