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С правительства Воронежской области потребовали 350 млн рублей за намывной участок
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С правительства Воронежской области потребовали 350 млн рублей за намывной участок 

Вести Воронеж 17 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Арбитражный суд удовлетворил иск ООО «Агентство реконструкции и развития». Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск ООО «Агентство реконструкции и развития» (АРР) к администрации города и правительству региона о взыскании 350 млн рублей компенсации за намывной участок на водохранилище. Об этом пишет «Коммерсантъ Черноземье» в пятницу, 3 августа. Выплачивать эту сумму предстоит правительству области: право собственности на землю уже оформил департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО). В ДИЗО намерены обжаловать решение. С иском в арбитражный суд Воронежской области в декабре 2017 года обратились само АРР и местное ООО «Иртагэ», близкое к воронежскому бизнесмену Николаю Уланову, одному из основных кредиторов ранее банкротившегося АРР. Две компании потребовали взыскать с ДИЗО, администрации Воронежа и государственного бюджетного учреждения «Спортсооружения» солидарно 1 млн руб. Впоследствии «Иртагэ» отказалось от своих требований, а АРР увеличило их до 350 млн руб. Эта сумма составила компенсацию за намыв 28,5 га. В 2005 году администрация Воронежа заключила с АРР соглашение, согласно которому юрлицо должно было выполнить работы по улучшению экологического состояния водохранилища и обустройству прибрежной полосы в районе набережной Буденного. Инвестпроект предусматривал намыв 29 га на берегу местного водохранилища, который компания планировала оформить в собственность и впоследствии создать на этом участке комплекс жилых, торговых и рекреационных территорий. В апреле 2008 года намывные работы завершились. Госстройнадзор подтвердил соответствие объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, БТИ выдало технический паспорт на фактически построенную дамбу. Но АРР так и не смогло зарегистрировать право собственности. Администрация Воронежа, утверждают в АРР, в нарушение соглашения от 2005 года не оказала в этом содействия. Другие участники проекта стали выходить из него, а подрядчик АРР инициировал банкротство заказчика, не сумевшего оплатить работы. Банкротство было прекращено, но компания изменила структуру собственников, а крупнейшим ее кредитором стал Николай Уланов. Последующие попытки признать право собственности на дамбу в отечественных судах обернулись для компании поражениями: арбитражи в 2012–2013 годах отказывали в удовлетворении требований АРР, ссылаясь на то, что объект не соответствует ГОСТу гидротехники: дамба должна предусматривать систему направленного водоотведения, но по техпаспорту объект состоял только из песка и грунта. Возникли вопросы и с определением намытого объекта как земельного участка или дамбы. А в январе 2014 года право собственности на объект как земельный участок зарегистрировал областной департамент имущественных и земельных отношений. В ДИЗО сообщили, что уже готовится апелляционная жалоба, а решение суда будет обжаловано.
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