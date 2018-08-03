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UBS: Биткоин пока не может считаться полноправным платежным средством
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UBS: Биткоин пока не может считаться полноправным платежным средством 

Прайм 17 часов назад
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Виртуальная валюта биткоин пока не может считаться жизнеспособным активом из-за ряда ограничений, в том числе технических и правовых, говорится в отчете одного из крупнейших банков Швейцарии UBS.
"Мы считаем, что биткоин пока не может считаться деньгами или эффективным классом активов. Согласно нашим исследованиям, на данный момент биткоин слишком нестабилен и ограничен, чтобы стать жизнеспособным платежным средством для глобальных транзакций или основным классом активов", — считают эксперты банка.
Эксперты банка назвали два фактора, которые могут помочь биткоину стать платежным средством — это решение проблемы масштабируемости и поддержка регуляторов. Технические аспекты, или масштабируемость, не позволяют биткоину поддерживать обработку такого объема транзакций, который был бы сопоставим с существующими платежными системами. Важна также и поддержка регуляторов, отмечается в отчете. Нормативная поддержка должна включать стандартизацию и защиту потребителей.
Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение «цифровым финансовым активам», относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.
Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.
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