UBS: Биткоин пока не может считаться полноправным платежным средством

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Виртуальная валюта биткоин пока не может считаться жизнеспособным активом из-за ряда ограничений, в том числе технических и правовых, говорится в отчете одного из крупнейших банков Швейцарии UBS.

"Мы считаем, что биткоин пока не может считаться деньгами или эффективным классом активов. Согласно нашим исследованиям, на данный момент биткоин слишком нестабилен и ограничен, чтобы стать жизнеспособным платежным средством для глобальных транзакций или основным классом активов", — считают эксперты банка.

Эксперты банка назвали два фактора, которые могут помочь биткоину стать платежным средством — это решение проблемы масштабируемости и поддержка регуляторов. Технические аспекты, или масштабируемость, не позволяют биткоину поддерживать обработку такого объема транзакций, который был бы сопоставим с существующими платежными системами. Важна также и поддержка регуляторов, отмечается в отчете. Нормативная поддержка должна включать стандартизацию и защиту потребителей.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение «цифровым финансовым активам», относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.