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Коммунальщики начали строительство нового магистрального водопровода на Зер
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Коммунальщики начали строительство нового магистрального водопровода на Зер 

АиФ 17 часов назад
Фото: АиФ
В рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС» приступило к строительству водовода по улице Зерновой на участке от Перинатального центра до Плодородной, в результате выполненных работ в эксплуатацию будет введен полиэтиленовый трубопровод d560 протяженностью 1560 метров, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, материалы, используемые при замене ветхих коммуникаций, обеспечивают длительный срок службы объектов — не менее 50 лет.
В настоящее время специалисты компании также ведут работы по прокладке коммуникаций на ТЭЦ-5 (1900 м) и по ул. Ипподромной (720 м). Совместно с городской властью прорабатываются наиболее оптимальные варианты проведения мероприятий инвестиционной программы.
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