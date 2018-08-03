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Воробьев оценил модернизацию ЖКХ
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Воробьев оценил модернизацию ЖКХ 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Подмосковье за последние пять лет модернизировали подавляющее большинство котельных и обеспечили чистой водой более 1,2 миллиона человек, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 3 августа.
«Пять лет назад у нас было много котельных на жидком топливе, которые дышали на ладан, из-за чего люди в любой момент могли остаться без тепла, плюс проблема больших тепловых потерь. Но сегодня количество таких аварийных котельных практически можно пересчитать по пальцам. Нам удалось серьезно модернизировать инженерные сети», — сказал Воробьев.
По его словам, модернизировать сферу ЖКХ удается за счет государственно-частного партнерства. Кроме того, по его словам, в регионе была инициирована программа модернизации водоснабжения: на протяжении нескольких лет рабочие заменяли устаревшие станции обезжелезивания. На эти цели из бюджета были выделены миллиарды рублей, добавил он.
Ранее Воробьев заявил, что вопрос с чистой водой решен в большинстве муниципалитетов. Оставшиеся проблемные участки, по его словам, обеспечат чистой водой к 2019 году. Глава Мособласти неоднократно подчеркивал, что власти должны делать все возможное для комфортной жизни граждан.
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