Владельцы жилья получили право сразу снимать с учета уезжающих иностранцев

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости . Владельцы квартир в России теперь могут сразу снимать с миграционного учета съезжающих от них иностранцев, не дожидаясь их постановки на учет по новому месту пребывания. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным , опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в статьи 8 и 23 закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».

Согласно новому закону, основанием для снятия иностранца с учета по месту пребывания является «факт убытия» из этого места, то есть из жилого объекта.

Раньше снять иностранного гражданина с учета могли в случае его постановки на учет по новому месту пребывания, выезда из России, смерти на территории страны, при фиктивной постановке на учет, а также после вступления в силу решения суда о признании иностранца безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.

Уведомляет миграционный орган о выезде иностранца сама принимающая сторона, в качестве которой, в частности, могут выступать хозяин квартиры или гостиница. Такое уведомление можно подать через МФЦ или отправить по почте.