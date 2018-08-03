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Владельцы жилья получили право сразу снимать с учета уезжающих иностранцев
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Владельцы жилья получили право сразу снимать с учета уезжающих иностранцев 

РИА Недвижимость 17 часов назад
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владельцы квартир в России теперь могут сразу снимать с миграционного учета съезжающих от них иностранцев, не дожидаясь их постановки на учет по новому месту пребывания. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в статьи 8 и 23 закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».
Согласно новому закону, основанием для снятия иностранца с учета по месту пребывания является «факт убытия» из этого места, то есть из жилого объекта.
Раньше снять иностранного гражданина с учета могли в случае его постановки на учет по новому месту пребывания, выезда из России, смерти на территории страны, при фиктивной постановке на учет, а также после вступления в силу решения суда о признании иностранца безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.
Уведомляет миграционный орган о выезде иностранца сама принимающая сторона, в качестве которой, в частности, могут выступать хозяин квартиры или гостиница. Такое уведомление можно подать через МФЦ или отправить по почте.
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