Турецкий учитель продал одну и ту же машину 80 раз и сбежал с 10 млн долларов

Действовал мошенник в провинции Хатай на юге страны. Он публиковал объявления о том, что при посредничестве некоего автодилера получил доступ к распродаже конфискованных правительством автомобилей и смог выкупить их на аукционе со скидкой почти в 5 000 долларов, а потому выставляет на продажу по весьма привлекательной цене.

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Издание Hurriyet Dailly News сообщает, что одна из жертв мошенника, соблазнившись ценами на автомобили, перевела ему аж 1 миллион турецких лир (почти 200 000 долларов), чтобы приобрести сразу 23 машины. После получения перевода, по словам жертвы, мошенник пропал и нашелся только через 10 месяцев — судя по всему, при помощи полиции.

Одни и те же фотографии мошенник, работавший учителем, демонстрировал десяткам людей, которые чаще всего соглашались внести предоплату. В итоге он насобирал около 50 миллионов турецких лир (около 9,8 млн долларов) и скрылся, однако все же был обнаружен органами правопорядка. Органы следствия предполагают, что конечная сумма ущерба может быть больше, так как еще не все жертвы «продавана» заявили об обмане.

По одним данным, мошенник сейчас находится под стражей — ему угрожают не только длительное тюремное заключение, но и конфискация имущества. По другим, его отпустили до суда под подписку о невыезде.