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Пополняйте транспортные карты в офисах «ТНС энерго Ярославль»
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Пополняйте транспортные карты в офисах «ТНС энерго Ярославль» 

АиФ 17 часов назад
Фото: АиФ
ПАО «ТНС энерго Ярославль» в Центрах обслуживания предлагает широкий перечень дополнительных услуг. Многие жители области уже пользуются возможностью оплаты счетов за телефон, газ, оформления страховки и приобретения электротоваров. Однако самым востребованным сервисом на сегодняшний день является пополнение баланса транспортных карт. Это именные пластиковые карты, предназначенные для оплаты гражданами проезда в городском транспорте на территории всей Ярославской области. Средний месячный показатель составляет 2 500 обращений по данной услуге. Удобство расположения Центров обслуживания, а также наличие запущенных для отдаленных районов мобильных офисов позволяют жителям делать выбор в пользу ПАО «ТНС энерго Ярославль». Важно отметить, что все жители могут пополнить баланс своих транспортных карт в любом стационарном или передвижном офисе, независимо от прописки и места проживания.
Более подробную информацию о данной услуге можно узнать, обратившись в Центры обслуживания или на сайте компании в разделе «Дополнительные услуги».
(ПАО «ТНС энерго Ярославль», г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21Б, ОГРН 1057601050011)
Бизнес
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