Патрушев отметил зависимость российской энергетики от иностранного капитала

"Введенные США и их союзниками финансовые и технологические санкции в отношении российских энергетических компаний обозначили проблему уязвимости и зависимости отечественной энергетики от иностранного капитала и иностранных технологий, оборудования, программного обеспечения. По ряду направлений эта зависимость создает серьезные проблемы. В первую очередь это касается нефтегазового сектора", — добавил Патрушев.

Поэтому важно проанализировать отраслевые планы импортозамещения, отметил глава Совбеза. Целесообразно дополнительно проработать механизмы и стимулы использования организациями ТЭК отечественного оборудования и комплектующих, в связи с этим проработать вопросы инвестиционных планов компаний. Также важно обеспечить конкурентоспособность отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения цифровых технологий, добавил Патрушев.