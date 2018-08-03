«Остановка запрещена!»: самарцы просят Азарова вернуть им парковки в ЖК «Ботанический»

Во дворе дома на Лукачева, 4 яблоку негде упасть

Автомобилисты самарского ЖК «Ботанический» попали в тупик. Во дворах многоквартирных домов на улицах Лукачева, Скляренко, Врубеля и Мичурина начали устанавливать дорожные знаки «Остановка запрещена». Жители жалуются, что им теперь негде ставить машины. Застройщик прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Ситуация, в которой оказались жители жилого комплекса «Ботанический», для Самары не нова, но, к сожалению, актуальна как никогда.

Самарцы в соцсетях начали взывать к властям региона с тем, чтобы им помогли решить проблему отсутствия бесплатных парковок во дворах. Жители рассказали 63.ru, что вдоль обочин во внутриквартальных проездах и дворах начали устанавливать знаки «Остановка запрещена». Представители управляющей компании рассказали жильцам, что это мера согласована с ГИБДД

ЖК «Ботанический» — комплекс из 11 зданий от 9 до 24 этажей, расположенный в Октябрьском районе Самары. Возведением построек занималась компания «Трансгруз», которая сдала объект в эксплуатацию в 2015–2016 годах.

Во дворах ЖК «Ботанический» появилось несколько запрещающих знаков

— Мы и без того ютились в тесных дворах, а сейчас нам и вовсе негде ставить машины. У нас не остается никакого выбора, кроме как покупать подземные боксы у застройщика. Цена такого удовольствия начинается от 680 000 рублей. За эти деньги можно купить треть квартиры, — рассказали 63.ru взволнованные жители.

В компании «Трансгруз» рассказали, что действуют согласно действующему законодательству.

— По техническим требованиям департамента городского хозяйства и экологии, застройщик обязан разработать и согласовать схему организации движения с ГИБДД в границах улиц Мичурина, Лукачева, Скляренко и Врубеля, — сообщили 63.ru в ООО «Трансгруз».

Жители обратились за помощью к региональным властям

Представители застройщика рассказали, что на стадиях поэтапного проектирования количество парковочных мест в ЖК «Ботанический» рассчитывали в соответствии с действующими на тот момент положениями «Строительных норм и правил».

— Все инженерные решения отвечают требованиям пожарной безопасности. Все объекты жилого и нежилого назначения в ЖК «Ботанический» получили положительные заключения государственной экспертизы проектов в строительстве, — подчеркнули в компании.

Застройщик знает о проблеме с парковками во дворах.

— Зачастую пожарные проезды были заняты припаркованными автомобилями как жителей ЖК «Ботанический», так и жителей и сотрудников близко расположенных домов и организаций. Порой жители парковались в два или три ряда, что не позволяет проехать автомобилям специальных служб. Неоднократно в управляющую компанию «Визит-М» поступали обращения от специальных служб о невозможности подъезда к объектам по месту вызова из-за неправильно припаркованных автомобилей, — рассказали в «Трансгрузе».

Эти меры вынудили управляющую компанию начать устанавливать дорожные знаки, которые запрещают остановку во дворах многоэтажек жилого комплекса.

— В настоящее время в свободной продаже имеется достаточное количество машино-мест и гаражных боксов, которые способны удовлетворить потребности автомобилистов ЖК «Ботанический». Стоимость объектов начинается от 680 000 рублей, — рассказали 63.ru в ООО «Трансгруз».

Сейчас во дворах жилого комплекса уже появилось большое количество дорожных знаков «Остановка запрещена», но водители по привычке продолжают ставить машины на проезжей части, некоторых не пугают даже эвакуаторы.