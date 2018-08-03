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Морские прогулки могут отменить в Севастополе из‐за высоких цен на аренду
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Морские прогулки могут отменить в Севастополе из‐за высоких цен на аренду 

360tv.ru 16 часов назад
Сезон морских прогулок может быть сорван из‐за непомерно высокой арендной платы, которую выставляют владельцы местных причалов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Уже сейчас люди не могут отправиться в круизы, несмотря на то, что на причале пришвартовано больше 400 судов. Капитаны утверждают, что цена на аренду подскочила до уровня аренды места на французском Лазурном берегу. Они не хотят платить около 100 тысяч рублей в год. Более того — для некоторых эта сумма вдвое больше.
Владельцы причалов утверждают, что не собираются делать поблажек, поэтому сумму аренды не снизят.
Региональная транспортная прокуратура заявила, что взимать арендную плату с катеров здесь незаконно, поэтому линию временно арестовали.
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