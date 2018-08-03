Региональные власти хотят закончить строительство Фрунзенского моста в 2019 году

Строительство подорожало на 1 миллиард рублей

Финансирование строительства Фрунзенского моста увеличится еще на 1 миллиард рублей. Об этом стало известно в пятницу, 3 августа, во время совещания в Министерстве транспорта России

— На мероприятии обсуждали вопросы, связанные со строительством моста, — рассказали в департаменте информационной политики. — Благодаря этой договоренности появляется возможность завершить монтажные работы в 2019 году.

Возведение Фрунзенского моста стартовало в 2015 году. Стоимость работ составляет 12,296 миллиарда рублей. Первая очередь перехода будет включать в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. Протяженность участка составит 2,67 километра.

Одновременно подрядчики работают на других объектах. В начале июля строители забетонировали пролетное строение путепровода на улице Шоссейной. На пересечении с улицей Фрунзе рабочие укрепляют подпорными стенами склон правого берега реки Самары. Аналогичные работы идут между мостом через озеро Банное и рекой Самарой. Со стороны озера Гатное подрядчики вырубают деревья и кустарники, которые мешают строительству.

В середине июля подрядчики приступили к 9-му этапу надвижки Фрунзенского моста. Его планируют закончить в сентябре. Оставшиеся два пролета будут монтировать с берега.

Кроме того, строители и Минтранс вынуждены экстренно вносить корректировки в первоначальный проект. Всё дело в том, что мэрия Самары отказалась демонтировать трамвайные пути на Хлебной площади, которые мешали обустройству съездов с моста.