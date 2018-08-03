Промышленные компании Европы ощущают последствия новых тарифов

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Европейские компании по производству товаров производственного назначения начали ощущать негативные последствия из-за торгового конфликта США с Китаем и другими странами, передает Reuters

Это связано с тем, что новые тарифы подталкивают затраты на запчасти и сырье, а также приводят к появлению новых перебоев в снабжении.

Производители оборудования, которые используют тысячи деталей со всего мира, — от шведского производителя инструментов Husqvarna до производителя ветровых турбин Siemens — уже почувствовали негативное влияние на цепочки поставок.

Автопроизводители, которые могут прямо пострадать от новых тарифов на импорт автомобилей, сделанных в США для экспорта в Китай, уже подняли тревогу, возвестив о повышении цен.

Однако аналитики полагают, что от 65 до 80% из 34% затронутых товаров, которые экспортируются из США в Китай, не продаются напрямую потребителям, а являются скорее ключевыми компонентами, используемыми в других продуктах.

"Хотя некоторые из «прямых» финансовых рисков довольно ограничены, мы считаем, что «косвенные» эффекты могут быть более значимыми", — написали аналитики Morgan Stanley Capital Ventures Бен Углоу и Люси Карьер в заметке, опубликованной на этой неделе.

"До настоящего времени большинство компаний не представили подробностей относительно рисков, связанных с этими тарифами, будь то с точки зрения их цепочки поставок или прямого воздействия, — и мы рассматриваем эту ситуацию, которая нависает над нашим сектором в настоящее время", — отметили аналитики.

Инвесторы европейских компаний, занимающихся производством материальных благ, которые уже получали прибыль от глобального экономического роста, на самом деле пока не вздрогнули.

После того, как США 8 марта объявили о тарифах на сталь и алюминий, инвесторы покинули промышленные фонды в марте и апреле. Но они сделали разворот и вернулись в мае, как показали данные Thomson Reuters Lipper.