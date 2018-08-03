В Твери пройдёт акция в честь Всемирного дня бездомных животных

19 августа в летней читальне «Книжный шатёр» библиотеки имени Горького волонтёры Инициативной группы по защите животных г. Твери совместно с сотрудниками библиотеки проведут благотворительную акцию, приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных. Ежегодно он отмечается в третью субботу августа. Цель акции — обратить внимание людей на проблемы тех, кого мы приручили.

Посетители Шатра узнают о том, как ухаживать за животными, смогут поучаствовать в сборе пожертвований: подопечным группы можно помочь сухим кормом, консервами для собак и кошек, макаронами, крупами, мясными консервами, наполнителем, средствами для обработки от паразитов, медикаментами, а так же финансово. Возможно, кто-то выберет себе питомца из числа спасённых волонтёрами на тверских улицах.

Литература, представленная на выставке «Скажи мне, кто твой друг…», даст советы по уходу, содержанию, разведению и правильному кормлению различных домашних животных.