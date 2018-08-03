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Покупателей не интересуют дома в отдаленных регионах Финляндии
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Покупателей не интересуют дома в отдаленных регионах Финляндии 

Prian.ru 16 часов назад
Фото: Prian.ru
Стоимость недвижимости в Финляндии идет по двум траекториям: цены продолжают расти в столичном регионе, в то время как в отдаленных местах они либо не меняются, либо падают. Сельские районы, которые находятся далеко от крупных городов, с неработающими промышленными предприятиями сильнее всего пострадали от этой тенденции, сообщает YLE.
Главный экономист Конфедерации финской строительной промышленности Саами Пакаринен отметил, что порядка миллиона жилых единиц в Финляндии находятся «в неправильном месте». Так как за последние 25 лет было построено немало объектов без планирования будущих перспектив. Местные жители обеспокоены сложившейся ситуацией — большинство предлагает расширять сферу услуг в малонаселённых пунктах, чтобы привлекать к ним внимание.
С другой стороны, профессор экономической географии университета Восточной Финляндии Маркку Тыккюляйнен говорит, что растущий разрыв в ценах — это нормальное структурное изменение, которое происходит по мере увеличения рабочих мест в том или ином регионе. Новое жилье строится там, где люди находятся или где они должны быть. Он говорит, что проблемы возникают, когда единственный капитал человека — это дом, в котором он живёт, потому как собственность — не лучшая долгосрочная инвестиция.
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