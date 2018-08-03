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Холмогорки за три миллиона рублей прибыли на Ямал
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Холмогорки за три миллиона рублей прибыли на Ямал 

Красный Север 16 часов назад
Фото: Красный Север
3 августа семнадцать коров из Вологодской области на барже доставили в Аксарку и Белоярск. Животные, среди которых 15 нетелей и два быка, предназначены для ферм «Салехардагро» и совхоза «Байдарацкий».
Как рассказал начальник отдела развития отраслей животноводства, растениеводства и племенной работы департамента АПК, торговли и продовольствия ЯНАО Андрей Ревнивых, «новоселов» привезли в рамках госпрограммы по развитию животноводства. Стоимость партии — около 3 миллионов рублей.
— Уже не первый год мы завозим в основном холмогорскую породу, — пояснил он. — Поскольку эти коровы выведены в Архангельской области и привычны к условиям Крайнего Севера. А делается это для обновления ямальского стада крупнорогатого скота, увеличение его продуктивности и генетики.
По словам представителя аграрного департамента, в 2016 году для региона закупили 30 молочных буренок: для «Салехардагро» и МСП «Мужевское». В прошлом году для мужевских аграриев закупили еще 50 герефордов (мясная порода коров).
Вместе с коровьим поголовьем на Ямале растут и надои молока. Если в 2016 году животноноводы получили 1700 тонн продукта, то в 2017 году — более 2000 тонн.
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