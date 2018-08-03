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Группа «ВИС» и CRCC договорились о совместной реализации инфраструктурных проектов
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Группа «ВИС» и CRCC договорились о совместной реализации инфраструктурных проектов 

Вести Экономика 10 часов назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба группы «ВИС»
Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Российская группа «ВИС» и Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC) подписали соглашение о создании консорциума для реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании. Документ был подписан заместителем председателя совета директоров группы Вячеславом Корнилаевым и председателем Совета директоров CRCC RUS Мэн Тао (Meng Tao) в присутствии председателя совета директоров группы «ВИС» Игоря Снегурова и председателя совета директоров CRCCI Жуо Лея (Zhuo Lei).
Как отмечается, дальнейшее взаимодействие компаний России и Китая предполагает широкий спектр инструментов, включая создание предприятий по строительству линий метрополитена. Cтороны также договорились о создании совместной компании, которая будет участвовать в инвестиционных проектах на территории России и стран Ближнего Востока.
Группа «ВИС» является многопрофильным холдингом реализующим крупные инфраструктурные проекты, входит в число крупнейших генеральных подрядчиков в сфере строительства генерирующих мощностей и нефтегазовой отрасли России. Оценочная стоимость проектов государственно-частного партнёрства, которые входят в портфель группы ВИС превышает 630 млрд рублей.
CRCC является второй по величине государственной строительной компанией Китая (после China Railway Engineering Corporation), участвует в проектах транспортной инфраструктуры в более чем 100 странах мира.
Председатель совета директоров группы «ВИС» Игорь Снегуров отметил, что достигнутое соглашение по создании консорциума с CRCC «будет иметь значительный синергетический эффект для отечественного рынка»:
"Ранее мы достигли договорённости с китайскими партнёрами о создании совместного консорциума и сегодня оформили это в виде конкретного документа. Группа «ВИС» активно сотрудничает с лидерами мирового инфраструктурного рынка, одним из которых, без сомнений, является CRCC. Объединение накопленных компетенций наших компаний как в строительстве, так и в финансировании инфраструктурных проектов, будет иметь значительный синергетический эффект для отечественного рынка".
Председатель совета директоров CRCCI (China Railway Construction Corporation International) Жуо Лей заявил о том, что в рамках совместной работы с группой «ВИС» будет создана единая платформа для обмена компетенциями, технологиями и реализации проектов транспортной инфраструктуры:
"Целью нашей совместной работы является создание единой платформы для эффективного обмена знаниями и технологиями при реализации транспортных проектов. У нас уже есть положительный опыт работы с Группой «ВИС», и мы намерены продолжить его на качественно новом уровне в составе вновь образованного консорциума".
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