Группа «ВИС» и CRCC договорились о совместной реализации инфраструктурных проектов

Фото: Пресс-служба группы «ВИС»

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Российская группа «ВИС» и Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC) подписали соглашение о создании консорциума для реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании. Документ был подписан заместителем председателя совета директоров группы Вячеславом Корнилаевым и председателем Совета директоров CRCC RUS Мэн Тао (Meng Tao) в присутствии председателя совета директоров группы «ВИС» Игоря Снегурова и председателя совета директоров CRCCI Жуо Лея (Zhuo Lei).

Как отмечается, дальнейшее взаимодействие компаний России и Китая предполагает широкий спектр инструментов, включая создание предприятий по строительству линий метрополитена. Cтороны также договорились о создании совместной компании, которая будет участвовать в инвестиционных проектах на территории России и стран Ближнего Востока.

Группа «ВИС» является многопрофильным холдингом реализующим крупные инфраструктурные проекты, входит в число крупнейших генеральных подрядчиков в сфере строительства генерирующих мощностей и нефтегазовой отрасли России. Оценочная стоимость проектов государственно-частного партнёрства, которые входят в портфель группы ВИС превышает 630 млрд рублей.

CRCC является второй по величине государственной строительной компанией Китая (после China Railway Engineering Corporation), участвует в проектах транспортной инфраструктуры в более чем 100 странах мира.

Председатель совета директоров группы «ВИС» Игорь Снегуров отметил, что достигнутое соглашение по создании консорциума с CRCC «будет иметь значительный синергетический эффект для отечественного рынка»:

"Ранее мы достигли договорённости с китайскими партнёрами о создании совместного консорциума и сегодня оформили это в виде конкретного документа. Группа «ВИС» активно сотрудничает с лидерами мирового инфраструктурного рынка, одним из которых, без сомнений, является CRCC. Объединение накопленных компетенций наших компаний как в строительстве, так и в финансировании инфраструктурных проектов, будет иметь значительный синергетический эффект для отечественного рынка".

Председатель совета директоров CRCCI (China Railway Construction Corporation International) Жуо Лей заявил о том, что в рамках совместной работы с группой «ВИС» будет создана единая платформа для обмена компетенциями, технологиями и реализации проектов транспортной инфраструктуры:

"Целью нашей совместной работы является создание единой платформы для эффективного обмена знаниями и технологиями при реализации транспортных проектов. У нас уже есть положительный опыт работы с Группой «ВИС», и мы намерены продолжить его на качественно новом уровне в составе вновь образованного консорциума".