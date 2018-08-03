Россия будет экспортировать водку в Таиланд

Компания «Татспиртпром» намерена поставлять несколько наименований своей продукции в Таиланд. Выйти на серьезный уровень продаж она собирается до конца года. Об этом сообщил сайт «Русская Планета».

Марки «Русская валюта Platinum», «Ханская Sneg Edition» и «Tundra Authentic» теперь будут продавать через торговые сети и сегмент HoReCa. Так предприятие планирует реализовать четыре тысячи декалитров водочной продукции.

Отмечается, что Таиланд станет 18 по счету страной, куда «Татспиртпром» будет поставлять свой товар.