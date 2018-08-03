Без машины оказался должник, приехавший в крупный ТЦ в Вологде

Рейд «Вспомни свой долг — заплати налог!» возле ТЦ на Пошехонском шоссе провели сегодня судебные приставы совместно с налоговыми инспекторами. Для розыска должников-автовладельцев сотрудники применяют приложение для смартфонов «Мобильный розыск».

Программа позволяет определять по регистрационному номеру транспортного средства наличие задолженности. Для этого нужно всего лишь просканировать номер машины и ввести фамилию, имя и отчество должника.

«Приложение сканирует номера, выдает нам сумму долга должника. Мы звоним в отдел и уточняем, идут ли проплаты, далее уже принимается решение по дальнейшим действиям», — рассказал судебный пристав-исполнитель Дмитрий Гребелкин.

У владельца одной из машин, которую проверили с помощью приложения, сумма долга — более 240 тысяч рублей. Однако автомобиль зарегистрирован на другое лицо. А вот собственник «Ниссана» сегодня расстался со своим авто. Вернуть его вологжанин сможет после погашения долга, который составляет почти 60 тысяч рублей. На это автовладельцу дается 10 дней.

«Данные рейды у нас проходят еженедельно. Мы производим порядка двух-трех арестов автотранспортных средств, после которых владельцы либо оплачивают задолженность полностью, либо автотранспортное средство помещается на спецстоянку. В результате подобной работы в первом полугодии 2018 службой судебных приставов в Вологде взыскано порядка 140 млн рублей», — пояснила заместитель начальника отдела судебных приставов по г. Вологде № 2 Юлия Ереферьева.

Налоговая задолженность по Вологодской области в целом составляет более 2 млрд рублей, в Вологде — порядка 700 млн рублей. Подобные рейды будут проходить в областной столице до конца августа.