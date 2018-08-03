Глава Союза вкладчиков заявил о желании «достучаться до ЦБ» по делу Югры

«Мы хотим достучаться до Центрального банка, чтобы он принял этот план», — сказал Николаев. По его словам, этот план является «по сути единственным адекватным вариантом, который бы устроил все стороны, в том числе и ЦБ».

В частности, план предполагает полную компенсацию государству всех выплаченных АСВ денежных средств — 172,5 млрд руб. «На данный момент это самый крупный страховой случай за всю историю РФ, и собственники „Югры“ готовы гарантировать возврат денежных средств», — добавил Николаев.

По его оценке, кредиторы третьей очереди при банкротстве банка получают около 3% своих денежных средств. «Кредиторам финансового учреждения, попавшего под процедуру банкротства, практически надеяться не на что», — подытожил Николаев.

В июле Николаев в открытом письме попросил Володина оказать содействие в доведении до конца парламентского расследования действий Центробанка в отношении лишенного лицензии банка «Югра». В письме указано, что в настоящее время целесообразно принять решение о восстановлении статуса банка «Югра» и реструктуризации его долга перед АСВ, что позволить сэкономить бюджетные средства в размере 172,5 млрд руб., а также позволит 34,7 тыс. гражданам РФ избежать финансовых потерь по непокрытым страховыми возмещениями частям вкладов.

10 июля 2017 года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и ввел временную администрацию, которая должна была реализовать план по оздоровлению банка. 20 июля Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам. В тот же день Генпрокуратура предостерегла гендиректора АСВ Юрия Исаева от выплат клиентам «Югры». 28 июля того же года ЦБ отозвал лицензию «Югры».

Представители «Югры» пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля текущего года ими была подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.