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Глава Союза вкладчиков заявил о желании «достучаться до ЦБ» по делу Югры
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Глава Союза вкладчиков заявил о желании «достучаться до ЦБ» по делу Югры 

Rambler News Service 15 часов назад
Открытое письмо главы Союза вкладчиков России Николая Николаева спикеру Госдумы Вячеславу Володину по делу банка «Югра» вызвало интерес со стороны депутатов, передал через пресс-службу Николаев. По его словам, это дает надежду «достучаться до ЦБ», чтобы регулятор принял альтернативный план решения по «Югре».
«Мы хотим достучаться до Центрального банка, чтобы он принял этот план», — сказал Николаев. По его словам, этот план является «по сути единственным адекватным вариантом, который бы устроил все стороны, в том числе и ЦБ».
В частности, план предполагает полную компенсацию государству всех выплаченных АСВ денежных средств — 172,5 млрд руб. «На данный момент это самый крупный страховой случай за всю историю РФ, и собственники „Югры“ готовы гарантировать возврат денежных средств», — добавил Николаев.
По его оценке, кредиторы третьей очереди при банкротстве банка получают около 3% своих денежных средств. «Кредиторам финансового учреждения, попавшего под процедуру банкротства, практически надеяться не на что», — подытожил Николаев.
В июле Николаев в открытом письме попросил Володина оказать содействие в доведении до конца парламентского расследования действий Центробанка в отношении лишенного лицензии банка «Югра». В письме указано, что в настоящее время целесообразно принять решение о восстановлении статуса банка «Югра» и реструктуризации его долга перед АСВ, что позволить сэкономить бюджетные средства в размере 172,5 млрд руб., а также позволит 34,7 тыс. гражданам РФ избежать финансовых потерь по непокрытым страховыми возмещениями частям вкладов.
10 июля 2017 года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и ввел временную администрацию, которая должна была реализовать план по оздоровлению банка. 20 июля Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам. В тот же день Генпрокуратура предостерегла гендиректора АСВ Юрия Исаева от выплат клиентам «Югры». 28 июля того же года ЦБ отозвал лицензию «Югры».
Представители «Югры» пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля текущего года ими была подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.
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