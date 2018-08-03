В Тольятти будут штрафовать хозяев домашних животных

Согласно городскому законодательству в тольяттинских квартирах разрешается заводить не более 2 взрослых особей собак или кошек. Помимо этого выгуливать собак разрешается только с намордником и поводком — спускать с него можно только в безлюдных местах. С питомцами нельзя ходить на пляж, кладбище, детские и спортивные площадки, в заведения общепита и др. За нарушение этих правил, дума городского округа Тольятти определила следующие санкции: предупреждение или штраф для граждан до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от до 10 тыс. рублей. В случае повторного проступка штраф удваивается.

Фото: pixabay.com