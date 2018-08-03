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В Тольятти будут штрафовать хозяев домашних животных
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В Тольятти будут штрафовать хозяев домашних животных 

ТРК Губерния 15 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Согласно городскому законодательству в тольяттинских квартирах разрешается заводить не более 2 взрослых особей собак или кошек. Помимо этого выгуливать собак разрешается только с намордником и поводком — спускать с него можно только в безлюдных местах. С питомцами нельзя ходить на пляж, кладбище, детские и спортивные площадки, в заведения общепита и др. За нарушение этих правил, дума городского округа Тольятти определила следующие санкции: предупреждение или штраф для граждан до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от до 10 тыс. рублей. В случае повторного проступка штраф удваивается.
Фото: pixabay.com
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