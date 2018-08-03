К «безопасным и качественным дорогам» применят дифференцированный подход

Развитие дорожной инфраструктуры должно обеспечить развитие экономики регионов и безопасность на автомагистралях.

Участники совещания решили, что при подготовке проекта будет применен дифференцированный подход к субъектам федерации. Безусловно, без внимания не оставят регионы, где дорожная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. В то же время нужно учитывать опыт областей, где состояние дорожной сети поддерживают на хорошем уровне.

К середине августа 2018 года правительству предстоит подготовить паспорт проекта. В соответствии с указом главы государства страны 1 октября 2018 года его должны внести на рассмотрении на Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.