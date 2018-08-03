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Кондратьев рассказал, с чем связан рост производства вина на Кубани
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Кондратьев рассказал, с чем связан рост производства вина на Кубани 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Кубань наращивает объемы производства вина, чему способствует, в том числе, восстановление винодельческих предприятий, среди которых один из старейших заводов региона «Мысхако», возобновивший деятельность в текущем году, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Отрасль виноделия в нашем регионе всегда была развита, кубанские вина пользуются спросом в России, сегодня наши виноделы расширяют границы и осваивают европейские рынки. Мы наращиваем объемы продукции — за шесть месяцев текущего года предприятия края произвели более 6,6 миллиона декалитров вина и 1,6 миллиона декалитров шампанского. Цифры превышают показатели прошлого года", — отметил губернатор.
По его словам, рост связан, в том числе, с восстановлением винодельческих предприятий. «Последние годы значительные трудности испытывал „Мысхако“ — один из известнейших и старейших заводов Краснодарского края и России. В 2014 году мы рисковали полностью потерять эти вина, предприятие было официально признано банкротом, производственная деятельность была остановлена. И задача власти, и моя задача, как губернатора, была в том, чтобы помочь сохранить „Мысхако“, его виноградники», — пояснил Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы эта дорогостоящая земля использовалась по другому назначению. «При поддержке краевого минсельхоза для завода „Мысхако“ был найден новый инвестор, в прошлом году предприятие получило лицензии на производство вин с защищенным географическим названием. В марте 2018 года возобновлено производство винодельческой продукции, в апреле уже были розлиты первые вина „Мысхако“ — этот кубанский бренд мы смогли сохранить», — заключил губернатор.
"Мысхако" — одна из старейших винодельческих компаний России. Компания расположена в Краснодарском крае, ее производственные мощности составляют 5 миллионов бутылок в год. В собственности винодельни находится порядка 250 гектаров виноградников.
Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина. В 2017 году было разлито 14,3 миллиона дал вина и 3,6 миллиона дал игристых вин, что составляет более 40% объема российского вина.
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