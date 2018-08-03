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Более сотни услуг по одному заявлению оформят в офисе «Мои документы» района Отрадное
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Более сотни услуг по одному заявлению оформят в офисе «Мои документы» района Отрадное 

Управа района Отрадное 14 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
В центре госуслуг района Отрадное, наряду с другими столичными офисами «Мои документы, теперь можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг. Об этом сообщили в пресс-службе центров.
»Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы», — говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг Москвы.
Отметим, что при этом срок предоставления услуг увеличится всего на один день, зато заявители потратят гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу.
Подать документы одним пакетом можно в рамках жизненных ситуаций «Я потерял документы», «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Рождение ребенка», «Перемена имени», «Многодетная семья», «Оформление наследства».
Центр «Мои документы» района Отрадное находится по адресу: Каргопольская улица, дом 9. Он открыт без выходных и перерывов на обед, с восьми утра до восьми вечера. (ип)
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