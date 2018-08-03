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Владимира Аветисяна подозревают в финансировании армянской революции
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Владимира Аветисяна подозревают в финансировании армянской революции 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Один из местных телеграмм-каналов сообщил, что недавний отзыв лицензии Газбанка — начало краха бизнес-империи одного из его собственников — зампредседателя правления «Роснано» Владимира Аветисяна. Как заявлялось ранее, банк якобы «ради друзей» неоднократно переводил средства для последующего обналичивания в других банках, что и стало поводом для претензий ЦБ и повышенного внимания ФСБ к его руководству на уровне федерального центра. Теперь слухмейкеры уточняют: деньги из банка могли выводить с целью финансирования политического переворота в Армении весной этого года. Самого же Аветисяна называют одним из главных спонсоров «бархатной революции» и родственником ее лидера Никола Пашиняна.
Напомним, в начале мая телеграмм-каналы написали, что спонсировать революцию в Армении мог председатель правления другой кредитной организации Самарской области — «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян. В марте ЦБ аналогично отозвал лицензию у АКБ за вывод активов собственниками банка. После чего Оганесян якобы сбежал в Армению с 25 млрд рублей, украденными из банка. Большая часть этих денег, утверждали авторы, пошла на поддержку уличных акций революционеров, оплату информационной кампании российских и западных СМИ и гонорары в банках США и Франции лидерам протестов.
Комментариев нет  Фото: vk.com / claptomaniadblack
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