В Башкирии рассмотрят вопрос выделения допсредств для развития системы мелиорации

Глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил рассмотреть дополнительные меры господдержки для развития системы мелиорации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В ходе рабочей поездки в Буздякском районе Хамитов побывал на полях сельхозпредприятия «Нерал-Буздяк», где ознакомился с ходом уборочных работ. Несмотря на затяжную холодную весну, урожайность озимых в хозяйстве в этом году превышает 30 ц/га, урожайность яровых ожидается на уровне не менее 27 ц/га.

Главе республики продемонстрировали оросительную систему, которая применяется в «Нерал-Буздяк» для выращивания технических культур. Она была установлена в прошлом году, ее стоимость составила 78 млн рублей. По программе мелиорации компания получила госсубсидию на сумму 41 млн рублей.

По словам аграриев, использование системы орошения позволило значительно повысить урожайность такой высокомаржинальной культуры, как горчица. Применение этой системы является важным и для животноводства, поскольку помогает увеличить кормовую базу.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов рассказал Рустэму Хамитову о перспективах развития программы мелиорации на территории республики. В этом году на получение субсидии по программе мелиорации было подано около 30 заявок.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook