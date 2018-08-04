А были ли скидки? По словам покупателей, перед распродажей MediaMarkt значительно повысил цены

MediaMarkt, который планирует уходить из России, ликвидирует ассортимент и объявил скидки до 70%. Но некоторые покупатели недовольны и говорят, что ритейлер бытовой техники перед этим завысил цены. По данным сети, MediaMarkt распродает товар до конца августа. После сделки компания Markt уйдет из России: магазины будут переименованы в « М.видео » или «Эльдорадо».

Житель Санкт-Петербурга Антон хотел купить в MediaMarkt холодильник, присмотрел модель заранее, несколько месяцев назад, тогда выбранный холодильник стоил 33 тысячи рублей. Антон решил дождаться скидок. Но во время распродажи Антон обнаружил, что изначальная цена на эту модель якобы больше 40 тысяч, и со скидкой он сейчас стоит 36 тысяч:

— Это заключается в том, что ты платишь плюс три тысячи рублей от его первоначальной стоимости. Несколько смутило, а остальные товары, по сути, смотреть даже не стал, потому как картина ясна. Подошел к одному из сотрудников с вопросом, насколько реально продается со скидками, потому как в соцсетях читал ситуацию вокруг холодильника. Ну, сотрудник рядовой, естественно, ничего по этому поводу не сказал, это как-то сомнительно мне показалось. В акции разочарован.

— Те цены, которые были изначально, получается, меньше, чем на распродаже?

— Конкретно на одном холодильнике получается так, потому что специально сфотографировали, понравился именно этот холодильник, хотели именно эту модель посмотреть, возможно ли где-то еще, может быть. Фотография осталась, узнали о скидках, приехали, поняли, что не все так гладко, как хотелось бы.

Антон не единственный, кто жалуется на «ненастоящие скидки». В официальной группе MediaMarkt «ВКонтакте» немало комментариев по поводу завышенных изначальных цен. Связаться с пресс службой ритейлера Business FM пока не удалось. Такой прием — один из самых популярных маркетинговых инструментов в мире, объясняет глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения «Slow Food Улитка» Виктор Майклсон.

Виктор Майклсон глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения «Slow Food Улитка» «Я помню, в Америке была популярна очень карикатура, как две девочки идут по улице мимо магазина, на котором написано: „Распродажа в связи с закрытием магазина“. Одна девочка говорит: „Ой, как интересно, давай зайдем“. А другая говорит: „Да не надо туда заходить, у моего дяди целая сеть таких магазинов“. Ничего нового здесь нет, транснациональная корпорация его применила при закрытии магазинов, приподняв цены, а затем объявив тотальную распродажу. Я уверен, что огромное количество людей на это купятся: побегут, что-то купят, потом посмотрят, будут рвать на себе волосы. Хотя сейчас уже с развитием интернета, интернет-торговли очень просто найти аналоги, прямо-таки находясь в магазине посмотреть, что за предмет тебе предлагают, и посмотреть, где это можно купить дешевле, так многие делают. Так что в какой-то степени MediaMarkt с этим приемом на российском рынке опоздал на 10-15 лет. Может быть, именно поэтому такое возмущение, потому что ощущение, что нас еще держат за покупателей третьего мира, которым что ни предложи, все возьмут. А с другой стороны, вряд ли у магазина, который закрывается, есть другой выход — это один из форматов закрытия магазина».

Судя по сайту MediaMarkt, на большинство товаров скидки не превышают 40%. Магазине ритейлера в ТЦ «Авиапарк» посетил сотрудник Business FM Денис Мжельский, вот что он рассказал:

— Я выбирал ноутбук и, так, по мелочи: электрическую зубную щетку для дочери, вафельницу. Да, по сравнению с тем, что раньше было и сейчас, скидка есть. Может быть, где-то не те самые, которые они обещают, там до 70%, 50%. Но, скажем, 15-30% стабильно есть. Опять же это можно даже сравнить по ноутбукам, по показателям, которые предлагают другие компании, с теми же самыми параметрами можно на процентов 10-15 дешевле взять ноутбуки.

— А много посетителей?

— Большой ажиотаж. Мы сейчас находимся в «Авиапарке», там Media Markt на два этажа. На первом этаже у них не работает касса, а на втором около 40-45 человек стоит в очереди. Где-то что-то народ пытается проконсультироваться в каких-то отделах, там консультант занят, там консультанта нет, поэтому где-то приходится самим пытаться прочитать какие-то инструкции, параметры и прочее, либо ждать подолгу, когда консультант освободится.

В начале лета владелец ритейлера немецкая Ceconomy договорилась продать российский бизнес MediaMarkt группе «Сафмар» Михаила Гуцериева , которая уже владеет «М.видео» и «Эльдорадо». Немецкая компания получит 15% в группе «М.видео». Закрытие сделки планируется на третий квартал этого года.

Первые гипермаркеты MediaMarkt открылись в России в конце 2006 года. В 2010-м компания вывела на рынок свой другой бренд, Saturn, но затем отказалась от него. Сейчас, согласно информации на сайте MediaMarkt, у компании более 60 розничных точек продаж в России.