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MediaMarkt устроил просто тотальную распродажу в Питере. Это ликвидация
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MediaMarkt устроил просто тотальную распродажу в Питере. Это ликвидация 

iPhones.ru 10 часов назад
Фото: iPhones.ru
Это ликвидацияПомните о закрытии магазинов MediaMarkt в России? Так вот это событие не пройдёт бесследно.
Реселлер решил слить все остатки товаров в Санкт-Петербурге на фоне общего закрытия магазинов. Размер скидки достигает 70%. Акция продлится до 31 августа.
На все покупки, совершенные в российских магазинах MediaMarkt во время распродажи, распространяется сервисное и гарантийное обслуживание. Вы по-прежнему сможете оплатить технику ранее приобретенными подарочными картами, бонусными баллами по программе MediaMarkt Club в течение августа.
До сентября все вопросы по гарантийным обязательствам задевать специалистам MediaMarkt. С 1 числа — экспертам М. Видео.
Новость обновляется…
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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