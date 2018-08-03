MediaMarkt устроил просто тотальную распродажу в Питере. Это ликвидация

Это ликвидацияПомните о закрытии магазинов MediaMarkt в России? Так вот это событие не пройдёт бесследно.

Реселлер решил слить все остатки товаров в Санкт-Петербурге на фоне общего закрытия магазинов. Размер скидки достигает 70%. Акция продлится до 31 августа.

На все покупки, совершенные в российских магазинах MediaMarkt во время распродажи, распространяется сервисное и гарантийное обслуживание. Вы по-прежнему сможете оплатить технику ранее приобретенными подарочными картами, бонусными баллами по программе MediaMarkt Club в течение августа.

До сентября все вопросы по гарантийным обязательствам задевать специалистам MediaMarkt. С 1 числа — экспертам М. Видео

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