В Омске закрывается крупнейший супермаркет электроники

Ожидается, что в сентябре магазины MediaMarkt будут работать под брендом "М. Видео" или «Эльдорадо». На официальной странице «ВКонтакте» появилось сообщение о массовых распродажах в магазине бытовой техники и электроники MediaMarkt. Один из таких работает в омской «Меге». Связано это с закрытием супермаркета. Как пояснил в комментариях представитель компании, ожидается, что не позднее сентября вступит в силу соглашение и после этого магазины MediaMarkt продолжат работать под брендом «М. Видео» или «Эльдорадо».

MediaMarkt — немецкая сеть магазинов бытовой техники и электроники, основанная в 1979 году. В Омске работает три филиала — в «Меге» и двух гипермаркетах «Метро». В мае этого года появилась информация о том, что немецкий ретейлер уходит из России, оставляя рынок «М. Видео». Взамен MediaMarkt станет миноритарным владельцем российской компании. СМИ писали, что сумма сделки могла достигать 86 млн евро. «М. Видео» получит в управление 42 магазина MediaMarkt в 22 городах. Они будут работать под брендом «М. Видео» и «Эльдорадо».