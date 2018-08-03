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В Кудам-губе освятили часовню, построенную на средства жителей
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В Кудам-губе освятили часовню, построенную на средства жителей 

Карельские вести 14 часов назад
Смотрим фотографии. Часовню в нежилом поселке Суоярвского района решили построить ее коренные жители. Деньги собирали через интернет, нанимали строителей. Главным инициатором строительства был уроженец Кудам-губы Андрей Скорняков.
— Он инициатор строительства, многое сделал сам, — рассказала жительница Чалны Людмила Мехед, сдававшая пожертвования на строительство часовни. — Земляки подарили ему подарок и грамоту за его труды. Пришлось и с мошенниками встретиться, и много чего пришлось пережить. Но главное — у людей есть часовня, где они могут помолиться на родной земле.
2 августа Часовня святого Ильи Пророка была освящена.
По материалам: ptzgovorit.ru
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