Еще 77 ДУКов Нижегородской области лишены лицензий

3 августа состоялось очередное заседание лицензионной комиссии, в ходе которого 77 домоуправляющих компаний были лишены лицензии. Речь идет о тех организациях, которые с 1 января 2018 года не имеют в управлении ни одного дома. Лицензии этих управляющих компаний были получены в период с 2015 по 2017 годы.

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Жилищный Кодекс РФ. Срок действия лицензий у управляющих компаний, в реестре которых нет домов в управлении, теперь составляет шесть месяцев, точкой отсчета для многих из них стало 11 июля.

«Существование управляющих компаний, которые в период с 1 января по 11 июля не взяли в управление ни одного многоквартирного дома, противоречит жилищному законодательству. Для управляющих компаний, которые получили или получат лицензии позднее 1 января 2018 года, срок отсчета начнется после того, как у них под управлением не останется ни одного дома», — сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Напомним, что 12 июля лицензионная комиссия также лишила лицензии четыре домоуправляющие компании — МУП ЖКХ «Ильинское» (Городецкий район), ООО «ГДК» (Выкса), ООО «Жилсервис-2» (Арзамасский район) и ООО «Кулебакская центральная управляющая компания». Все эти организации были признаны банкротами.