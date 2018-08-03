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Еще 77 ДУКов Нижегородской области лишены лицензий
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Еще 77 ДУКов Нижегородской области лишены лицензий 

Newsroom24 14 часов назад
Фото: Newsroom24
3 августа состоялось очередное заседание лицензионной комиссии, в ходе которого 77 домоуправляющих компаний были лишены лицензии. Речь идет о тех организациях, которые с 1 января 2018 года не имеют в управлении ни одного дома. Лицензии этих управляющих компаний были получены в период с 2015 по 2017 годы.
С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Жилищный Кодекс РФ. Срок действия лицензий у управляющих компаний, в реестре которых нет домов в управлении, теперь составляет шесть месяцев, точкой отсчета для многих из них стало 11 июля.
«Существование управляющих компаний, которые в период с 1 января по 11 июля не взяли в управление ни одного многоквартирного дома, противоречит жилищному законодательству. Для управляющих компаний, которые получили или получат лицензии позднее 1 января 2018 года, срок отсчета начнется после того, как у них под управлением не останется ни одного дома», — сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.
Напомним, что 12 июля лицензионная комиссия также лишила лицензии четыре домоуправляющие компании — МУП ЖКХ «Ильинское» (Городецкий район), ООО «ГДК» (Выкса), ООО «Жилсервис-2» (Арзамасский район) и ООО «Кулебакская центральная управляющая компания». Все эти организации были признаны банкротами.
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