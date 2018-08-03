Стала известна причина увольнения главы югорского депстроя

Неожиданная отставка директора департамента строительства Югры Руслана Цыганенко дала повод для волны слухов. Согласно одному из них, причиной увольнения чиновника стали провалы в строительной сфере региона.

«Последний год жилищное строительство идет плохо. В Нижневартовске десятый год не могут построить больницу. Вот Цыганенко, как ответственный за отрасль, и отправился искать новую работу», — рассказал «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией.

Комментарий: причина — смена работы

Официальной причиной увольнения Руслана Цыганенко в окружном департаменте общественных и внешних связей называют его желание сменить место работы.

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