Стала известна причина увольнения главы югорского депстроя 

Неожиданная отставка директора департамента строительства Югры Руслана Цыганенко дала повод для волны слухов. Согласно одному из них, причиной увольнения чиновника стали провалы в строительной сфере региона.
«Последний год жилищное строительство идет плохо. В Нижневартовске десятый год не могут построить больницу. Вот Цыганенко, как ответственный за отрасль, и отправился искать новую работу», — рассказал «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией.
Комментарий: причина — смена работы
Официальной причиной увольнения Руслана Цыганенко в окружном департаменте общественных и внешних связей называют его желание сменить место работы.
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