Ещё
Стала известна причина увольнения главы югорского депстроя
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Стала известна причина увольнения главы югорского депстроя 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Неожиданная отставка директора департамента строительства Югры Руслана Цыганенко дала повод для волны слухов. Согласно одному из них, причиной увольнения чиновника стали провалы в строительной сфере региона.
«Последний год жилищное строительство идет плохо. В Нижневартовске десятый год не могут построить больницу. Вот Цыганенко, как ответственный за отрасль, и отправился искать новую работу», — рассказал «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией.
Комментарий: причина — смена работы
Официальной причиной увольнения Руслана Цыганенко в окружном департаменте общественных и внешних связей называют его желание сменить место работы.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Красноярском крае садоводческие хозяйства получили гранты на развитие Из-за долгов перед энергетиками и коммунальщиками 800 оренбуржцев не могут выехать за границу Пенсионный фонд направит четверть миллиарда рублей на рекламу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога698
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение