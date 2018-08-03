В России появится закон об органических продуктах

Документ вводит официальное определение понятия органической продукции и процесса ее производства.

«Органическими считаются «экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям, установленным настоящим федеральным законом. Производителями органической продукции считаются юридические и физические лица, которые осуществляют производство, хранение, маркировку, транспортировку и реализацию органической продукции и включены в единый государственный реестр производителей органической продукции», — говорится в документе.

Законопроект регулирует только производство продуктов питания, под его действие не попадают косметика, парфюмерия, лекарства, семена растений. При производстве органической продукции нельзя будет использовать антибиотики и химикаты, а перевозить ее следует отдельно от неорганической.

За подделку маркировки «экологически чистых» продуктов предусмотрен штрафы в размере от 10 до 100 тыс. рублей.

Новый закон также предполагает создание специального реестра для отслеживания недобросовестных производителей. Составлять «черный список» будет Минсельхоз

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