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В России появится закон об органических продуктах
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В России появится закон об органических продуктах 

Мир24 14 часов назад
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об органической продукции, сообщает газета «Известия»
Документ вводит официальное определение понятия органической продукции и процесса ее производства.
«Органическими считаются «экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям, установленным настоящим федеральным законом. Производителями органической продукции считаются юридические и физические лица, которые осуществляют производство, хранение, маркировку, транспортировку и реализацию органической продукции и включены в единый государственный реестр производителей органической продукции», — говорится в документе.
Законопроект регулирует только производство продуктов питания, под его действие не попадают косметика, парфюмерия, лекарства, семена растений. При производстве органической продукции нельзя будет использовать антибиотики и химикаты, а перевозить ее следует отдельно от неорганической.
За подделку маркировки «экологически чистых» продуктов предусмотрен штрафы в размере от 10 до 100 тыс. рублей.
Новый закон также предполагает создание специального реестра для отслеживания недобросовестных производителей. Составлять «черный список» будет Минсельхоз.
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