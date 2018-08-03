Бесконтактную оплату проезда внедрили во всех автобусах Тобольска

В Тобольске повсеместно во всех городских автобусах действует бесконтактная оплата проезда. Всего к системе мгновенных платежей подключили более 200 терминалов. Теперь оплатить проезд можно в одно касание, пассажиру достаточно поднести карту к терминалу. При этом ввод ПИН-кода не обязателен. К оплате принимают бесконтактные карты с платежной системы Visa . Также оплатить проезд можно с помощью смартфонов, часов и браслетов.

Первые запуски этого формата оплаты стали на маршрутах №4 и №6. В это время тестировали систему, налаживали оборудование и разрешали технические вопросы.