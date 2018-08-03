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Бесконтактную оплату проезда внедрили во всех автобусах Тобольска
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Бесконтактную оплату проезда внедрили во всех автобусах Тобольска 

Уральский меридиан 14 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В Тобольске повсеместно во всех городских автобусах действует бесконтактная оплата проезда. Всего к системе мгновенных платежей подключили более 200 терминалов. Теперь оплатить проезд можно в одно касание, пассажиру достаточно поднести карту к терминалу. При этом ввод ПИН-кода не обязателен. К оплате принимают бесконтактные карты с платежной системы Visa. Также оплатить проезд можно с помощью смартфонов, часов и браслетов.
Первые запуски этого формата оплаты стали на маршрутах №4 и №6. В это время тестировали систему, налаживали оборудование и разрешали технические вопросы.
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