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«Мы вскрыли коррупционную схему». Жители пригорода Челябинска заподозрили местные власти в подлоге
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«Мы вскрыли коррупционную схему». Жители пригорода Челябинска заподозрили местные власти в подлоге 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
История с отключением газа в микрорайоне Славино Сосновского района из-за неработающей вентиляции получила неожиданное продолжение. Говорят, с актами проверки, которую проводила компания «Вентиляционные системы», начали происходить удивительные вещи: якобы в них появились совершенно иные результаты, которые позволили местной газоснабжающей организации снова открыть задвижки и пустить в квартиры топливо. Это, по слухам, не устроило местного жителя-активиста Сергея Дьякова, и он вместе с депутатом рощинского сельсовета Татьяной Дегтяревой намерен добиться повторного отключения газа.
Комментарий: это опасно для жизни
«Да, это так. Я вчера подала два заявления в полицию района: по факту мошенничества застройщика и администрации, так как они продали опасное, ненадлежащее для жизни жилье, и по факту фальсификации протоколов — актов осмотра квартиры компанией «Вентиляционные системы». 16 июля они провели проверку, выявили несоответствие нормативов и в связи с этим в поселке, в микрорайоне отключили газ. Потом 31-го все квартиры оказались нормальными, кроме 20-й. Акт подписан людьми, которых не было в помещениях, — я знаю, потому что присутствовала при этом. То есть было два сотрудника, а подписи — четверых. Мы снимали на видео».
Фото: сайт правительства Челябинской области.
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