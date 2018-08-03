«Мы вскрыли коррупционную схему». Жители пригорода Челябинска заподозрили местные власти в подлоге

История с отключением газа в микрорайоне Славино Сосновского района из-за неработающей вентиляции получила неожиданное продолжение. Говорят, с актами проверки, которую проводила компания «Вентиляционные системы», начали происходить удивительные вещи: якобы в них появились совершенно иные результаты, которые позволили местной газоснабжающей организации снова открыть задвижки и пустить в квартиры топливо. Это, по слухам, не устроило местного жителя-активиста Сергея Дьякова , и он вместе с депутатом рощинского сельсовета Татьяной Дегтяревой намерен добиться повторного отключения газа.

Комментарий: это опасно для жизни

«Да, это так. Я вчера подала два заявления в полицию района: по факту мошенничества застройщика и администрации, так как они продали опасное, ненадлежащее для жизни жилье, и по факту фальсификации протоколов — актов осмотра квартиры компанией «Вентиляционные системы». 16 июля они провели проверку, выявили несоответствие нормативов и в связи с этим в поселке, в микрорайоне отключили газ. Потом 31-го все квартиры оказались нормальными, кроме 20-й. Акт подписан людьми, которых не было в помещениях, — я знаю, потому что присутствовала при этом. То есть было два сотрудника, а подписи — четверых. Мы снимали на видео».

Фото: сайт правительства Челябинской области.