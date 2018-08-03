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В Тюмени срываются сроки строительства фонтана
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В Тюмени срываются сроки строительства фонтана 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На тюменской улице Червишевский тракт у крыльца городской юношеской библиотеки благоустраивают сквер с фонтаном. Но местные жители досадуют: площадка вся раскопана, к окончанию работы не приближаются.
Между тем сроком сдачи объекта в документах указано 20 июля. Но, по слухам, строители закончат работы только в середине осени.
Комментарий: знает только директор
В компании-подрядчике «Гидропроф» корреспонденту «ФедералПресс» ответили, что сказать по этому поводу ничего не могут. Все знает лишь директор фирмы, который сейчас в отъезде.
Фото: pixabay.com
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