В Ленобласти нарушителей земельного законодательства оштрафовали на 4 млн рублей

Управление Росреестра по Ленинградской области за первое полугодие 2018 года выявило 305 нарушений земельного законодательства, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Типичные нарушения земельного законодательства — самовольное занятие земельного участка и его использование лицом, не имеющим прав на этот участок, а также не использование земель в соответствии с их целевым назначением.

Больше всего нарушений выявлено во Всеволожском (38), Волховском (38), Гатчинском (36), Лодейнопольском и Подпорожском (31), и Бокситогорском (21) районах.

Госземинспекторами выдано 302 предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 4,449 млн рублей.