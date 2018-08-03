Постоянная дорога свяжет Надым и Салехард в 2021 году

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Движение по арктической трассе Надым-Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) откроют в 2021 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

Дорога длиной почти 345 км пройдет по болотистой местности и соединит крупные города, межу которыми сейчас есть только зимники и авиасообщение. Ранее власти региона сообщали ТАСС, что полностью завершить строительство дороги и ввести ее в эксплуатацию планируется к 2020 году.

"Если ничего не помешает, то мы планируем в 2021 году обеспечить проезд. Часть дороги при этом будет в переходном типе покрытия. В этом году планируется ввести 77 километров дороги", — цитирует слова Ситников пресс-службе губернатора региона.

По его словам, чтобы закончить автодорогу Салехард— Надым требуется 14,5 млрд рублей. «Эти средства предусмотрены. За недостающими 4,5 млрд рублей округ обратился к председателю правительства РФ . Получили резолюцию и сегодня работаем с Минтрансом в этом направлении», — уточнил Ситников.

Дорога поэтапно будет передаваться в федеральную собственность. «При передаче дорог в федеральную собственность у округа освободится, в первую очередь, определенный объем финансовых средств, которые мы можем направить на содержание улично-дорожных сетей муниципальных образований, подходов к городам, дальнейшее развитие сети дорог Ямала», — отметил Ситников.

Ранее сообщалось, что к 2022 году на Ямале намерены построить и отремонтировать около 300 км дорог.