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Саратовский губернатор затронул в беседе с журналистами тему, о которой не имел достоверной информации, и тем самым дезинформировал прессу
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Саратовский губернатор затронул в беседе с журналистами тему, о которой не имел достоверной информации, и тем самым дезинформировал прессу 

Свободные новости 13 часов назад
Фото: Свободные новости
Губернатор Валерий Радаев рассказал саратовским журналистам о ситуации с выплатами по заявлениям и претензиям за отменённые перевозки «Саратовских авиалиний». Во время рейда по ремонтируемым дворам он обратился к корреспонденту ИА «Свободные новости» и попросил предположить, все ли клиенты получили деньги по своим заявлениям. Журналист ответил, что выплаты производятся.
«На всякий случай, 400 миллионов», — сказал Радаев.
Журналисты уточнили, идет ли речь о сумме, которая не была выплачена людям.
«Не знаю, люди жалуются», — сказал глава региона.
ИА «Свободные новости» обратились за официальными цифрами к пресс-службе компании «Саратовские авиалинии». Оказалось, что губернатор Валерий Радаев не осведомлен о предмете разговора и выдал в публичное пространство недостоверную информацию.
«Всего, по состоянию на 3 августа, из 68 157 проданных билетов на сумму 451459600 рублей произведен возврат денежных средств за 29 777 билетов на сумму 196325112,5 рубля. Остаток составляет 255 134487,5 рубля», — сообщили в компании.
В то же время в «Саратовских авиалиниях» отметили, что работа с претензиями пассажиров ведется вручную и многие документы задвоены или даже затроены, их сверка замедляет работу.
«В адрес компании поступило более 10000 претензий и заявлений. Наданный момент обработано 5500. Особенно надо отметить, чтоболее 1000 претензий из общего числа ужеобработанных — это задвоенные или даже затроенные претензии. На их отсеивание и сверку вручную сотрудник отдела тратит значительнобольше времени», — говорится на официальном сайте компании, где «Саратовские авиалинии» приносят клиентам извинения за возможную задержку выплат.
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