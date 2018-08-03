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Подтверждение госрегистрации обычной почтой не пришлют
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Подтверждение госрегистрации обычной почтой не пришлют 

Время бухгалтера 13 часов назад
Чиновники разъяснили, как теперь можно получить бумажный экземпляр подтверждения регистрационных действий по юрлицам и ИП.
После вступления в силу 29.04.2018 последней редакции Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (Закон), документы о внесении записи в соответствующий госреестр предоставляются заявителям в электронной форме.
Дополнительно можно получить и бумажное подтверждение направленных предприятию в «цифре» сведений.
Запрос об этом можно приложить к основному пакету документов при подаче их в ФНС.
Бумаги предоставят на следующий рабочий день по истечении установленного срока регистрации, только по почте, как это было установлено Законом ранее, госорган их уже не направит.
Документы могут быть выданы заявителю лично или его представителю по доверенности, заверенной нотариально.
Относительно оформления запроса, специалисты ведомства рекомендуют изложить его суть в разделе формы заявления или уведомления, предназначенном для указания способа получения документов.
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