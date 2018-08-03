Столичное УФАС оштрафует торговую сеть «Магнолия» за незаконную рекламу табачных изделий 

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) по Москве оштрафует торговую сеть «Магнолия» за незаконную рекламу табачных изделий, которая была размещена в одном из магазинов на боковой части сигаретного диспенсера, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России признало «Магнолию» и «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» виновными в нарушении п. 8 ст. 7 закона «О рекламе», который не допускает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее Московское УФАС России возбудило дело против столичной сети магазинов продуктов «Магнолия» за распространение в одном из магазинов рекламы табачных изделий «Marlboro. 2 капсулы; 4 вкуса» на боковой части сигаретного диспенсера. Ведомство установило, что такая реклама относится к неопределенному кругу лиц, ее яркое цветовое оформление и большой размер макета направлены на привлечение внимания всех посетителей магазина. Рекламодателем установлен «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», производитель сигарет Marlboro.
«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний к административной ответственности в соответствии со ст. 14.3 КоАП, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.», — добавили в пресс-службе.