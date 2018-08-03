Ещё
Столичное УФАС оштрафует торговую сеть «Магнолия» за незаконную рекламу табачных изделий
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Столичное УФАС оштрафует торговую сеть «Магнолия» за незаконную рекламу табачных изделий 

Агентство «Москва» 13 часов назад
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) по Москве оштрафует торговую сеть «Магнолия» за незаконную рекламу табачных изделий, которая была размещена в одном из магазинов на боковой части сигаретного диспенсера, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России признало «Магнолию» и «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» виновными в нарушении п. 8 ст. 7 закона «О рекламе», который не допускает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее Московское УФАС России возбудило дело против столичной сети магазинов продуктов «Магнолия» за распространение в одном из магазинов рекламы табачных изделий «Marlboro. 2 капсулы; 4 вкуса» на боковой части сигаретного диспенсера. Ведомство установило, что такая реклама относится к неопределенному кругу лиц, ее яркое цветовое оформление и большой размер макета направлены на привлечение внимания всех посетителей магазина. Рекламодателем установлен «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», производитель сигарет Marlboro.
«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний к административной ответственности в соответствии со ст. 14.3 КоАП, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Смертность в результате ДТП снизилась в Подмосковье на 2,7% в январе-июне Ю.Чайка призвал прокуроров во время выборов выявлять экстремизм и незаконную агитацию в сети В профильном комитете ГД сочли наивной инициативу об увеличении штрафов за незаконное предпринимательство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога698
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение