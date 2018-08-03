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В Самаре подвели итоги стратегической сессии «Кадровый резерв — достояние региона»
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В Самаре подвели итоги стратегической сессии «Кадровый резерв — достояние региона» 

ТРК Губерния 13 часов назад
Федеральные эксперты, общественники, участники конкурса «Лидеры России» говорили о борьбе за высококлассных специалистов и о сохранении ценных кадров в Самарской области. Работа шла в трех секциях: «Кадровая корпоративная культура», «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего» и «Кадросфера». Электронная платформа под таким названием была презентована на сессии. Работодателям она дает полную информацию о лучших молодых кадрах региона, помогает в поиске специалистов инвесторам. Соискателям: возможности горизонтальной коммуникации, личностного роста, формирования собственных проектных команд. Здесь можно будет посмотреть даже рейтинг компаний.
Диалог в рамках сессии проходил в неформальном режиме. Участники даже успели сформировать несколько новых проектов. Они, по мнению экспертов, будут интересны в том числе и на федеральном уровне.
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