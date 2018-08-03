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Обманутые дольщики Вологодского района все же получат свои квартиры
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Обманутые дольщики Вологодского района все же получат свои квартиры 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возобновить строительство удалось благодаря закону по поддержке обманутых дольщиков. Сегодня ход строительства на улице Радужной 4 проверил депутат законодательного собрания Денис Долженко. «Сегодня выкладывают угловые части дома, чтобы перейти к строительству капитальных стен. Пока со стороны не видно серьезного продвижения, потому что пришлось доделывать внутренние работы, утеплять стены», — отчитался о ходе работ глава строящегося района Сергей Жестянников.
По графику закончить дом полностью предполагается в сентябре 2019 года. Приход инвесторов и возобновление строительство смогли реализовать благодаря новому областному закону, который недавно был принят депутатами законодательного собрания.
«11 июля депутаты фракции «Единая Россия» созвали внеочередную сессию законодательного собрания. К уже существующим мерам поддержки инвесторов, которые берутся достраивать дома, парламентарии добавили новые. Это субсидии для благоустройства прилегающей территории проблемного объекта и субсидии для техподключения к системам коммунальной инфраструктуры любых объектов капитального строительства инвестора», — рассказал Денис Долженко о том как появились срочные поправки в законодательстве.
Фото: законодательное собрание Вологодской области
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