Обманутые дольщики Вологодского района все же получат свои квартиры

Возобновить строительство удалось благодаря закону по поддержке обманутых дольщиков. Сегодня ход строительства на улице Радужной 4 проверил депутат законодательного собрания Денис Долженко. «Сегодня выкладывают угловые части дома, чтобы перейти к строительству капитальных стен. Пока со стороны не видно серьезного продвижения, потому что пришлось доделывать внутренние работы, утеплять стены», — отчитался о ходе работ глава строящегося района Сергей Жестянников.

По графику закончить дом полностью предполагается в сентябре 2019 года. Приход инвесторов и возобновление строительство смогли реализовать благодаря новому областному закону, который недавно был принят депутатами законодательного собрания.

«11 июля депутаты фракции «Единая Россия» созвали внеочередную сессию законодательного собрания. К уже существующим мерам поддержки инвесторов, которые берутся достраивать дома, парламентарии добавили новые. Это субсидии для благоустройства прилегающей территории проблемного объекта и субсидии для техподключения к системам коммунальной инфраструктуры любых объектов капитального строительства инвестора», — рассказал Денис Долженко о том как появились срочные поправки в законодательстве.

Фото: законодательное собрание Вологодской области